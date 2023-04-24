МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером перешли к росту более чем на 1% после падения на 5-6% за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.31 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,39%, до 82,59 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 1,25%, до 78,84 доллара. Днем цены на нефть снижались на 0,26% и 0,12% для обоих марок соответственно.

За предыдущую неделю цены на нефть марки Brent потеряли в цене 4,9%, марки WTI — 5,83%.

Инвесторы также ожидают ряд экономических статистик на этой неделе. В среду минэнерго США опубликует данные по коммерческим запасам нефти в стране. За неделю по 21 апреля их объем уменьшился на 4,6 миллиона баррелей.

А в четверг выйдут данные по ВВП США. Аналитики прогнозируют, что американская экономика, согласно предварительной оценке, выросла в первом квартале на 2% в пересчете на год после роста на 2,6% в четвертом квартале прошлого года.