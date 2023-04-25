МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Экспорт нефти из России в ближайшее время сократится, но к 2025-2026 годам вернется к уровню в 232-237 миллионов тонн, заявил заместитель председателя ВЭБ.РФ Андрей Клепач. СМИ: в Индонезии возмутились отказом властей от российской нефти

"В ближайшее время все же оценка, что экспорт сократится, но я думаю, что уже к 2025-2026 году опять выйдет на уровень 232-237 миллионов тонн", — сказал Клепач, выступая на Национальном нефтегазовом форуме (ННФ).

При этом он отметил, что после 2030 года спрос на нефть в мире в целом будет сокращаться, поэтому российский экспорт вернется к снижению.

"По нефтепродуктам картина более драматичная", — добавил Клепач. Согласно его презентации, экспортный потенциал российских нефтепродуктов дополнительно ограничен ростом предложения со стороны азиатских нефтеперерабатывающих заводов и снижением спроса, в том числе за счет развития альтернативных видов топлива.

Как сообщал в начале года вице-премьер РФ Александр Новак, экспорт нефти из России в 2022 году достиг 242 миллионов тонн, увеличившись на 7,6%. Добыча нефти в России в 2022 году составила 535 миллионов тонн, что на 2% больше, чем в предыдущем году.

Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны G7, Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Также РФ до конца 2023 года добровольно сокращает добычу на 500 тысяч баррелей в сутки.