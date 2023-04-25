ТАШКЕНТ, 25 апр — ПРАЙМ. Узбекистан договорился с "Газпром нефтью" об импорте 300 тысяч тонн нефти в 2023 году, заявил во вторник начальник главного управления министерства энергетики Адхамжон Убайдуллаев. "АвтоВАЗ" намерен собирать Lada Vesta в Узбекистане

"С "Газпром нефтью" в этом году уже достигнуты договоренности по поставке 300 тысяч тонн нефти", — сказал Убайдуллаев в ходе выступления на панельной сессии выставки "Иннопром. Центральная Азия".

Он отметил, что добыча газа в стране предприятиями с участием инвесторов из России составляет 30% от общих объемов.

"Узбекистан 2022 году добыл всего 51, 5 миллиарда кубометров природного газа. Доля компании предприятий с участием российского капитала составляет более 30%. В натуральном выражении это более 15 миллиардов кубических метров. У нас в этом году тоже запланированы определённые работы по наращиванию объёма добычи природного газа. Доля компаний с участием российского капитала сохраняется (в 2023 году — ред.) на уровне 30%", — сказал Убайдуллаев в ходе панельной сессии на выставке.

По его оценке, эти показатели говорят о том, что у "нас налажены очень тесные взаимоотношения с российскими компаниями в этой сфере".

В Ташкенте в понедельник открылась трехдневная выставка "Иннопром. Центральная Азия". В экспозиции выставки представлены более 300 компаний из России, Узбекистана и других стран СНГ.