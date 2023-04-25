МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Европе и Азии предстоит "трудная борьба" за нефть, пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков компании Energy Aspects Амрита Сен и Кристофер Хейнс. Западу уже не помочь. Нефтяной дефицит работает на Россию

Издание напомнило, что Евросоюз из-за проблем с платежами лишился нефти из Северного Ирака, которая по характеристикам похожа на российскую. Это привело к тому, что ЕС потерял около 169 тысяч баррелей в сутки. Ранее поставки этого энергоносителя из России сократились на 1,6 миллиона баррелей в сутки из-за начала спецоперации на Украине. Bloomberg также отметил, что Москва и Эр-Рияд договорись снизить добычу сырья на 1,6 миллиона баррелей в сутки.

"Для Европы эта потеря пришлось на неудачное время", — сказано в статье.

Параллельно с этим Китай и другие страны Азии начали активно наращивать спрос на нефть, которая похожа на российскую или иракскую — она отличается плотностью серы. Этот вид сырья сейчас составляет "основной рацион" азиатских НПЗ. Еще один важный фактор: введенные ограничения на нефть из России, а также тот факт, что Ближний Восток активно начал использовать собственное сырье для увеличения нефтепереработки на своих заводах. СМИ: в Индонезии возмутились отказом властей от российской нефти

"Предстоит ожесточенная битва между Европой и Азией, и Азия может обойти Европу по ставкам на баррели, что потенциально может заставить европейцев сбалансировать рынок сырой нефти", — заявили аналитики.

Западные санкции против российской нефти заработали 5 декабря прошлого года: ЕС перестал принимать энергоноситель из России, который перевозится по морю. Страны G7, а также Европа и Австралия ограничили на нее цены при морских перевозках в районе 60 долларов за баррель: если цена выше, то нефть запрещено перевозить. Российские контрмеры с 1 февраля запрещают поставки этого сырья иностранцам, если в контрактах прямо или косвенно используется механизм ограничений на цены.