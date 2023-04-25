МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Минэнерго РФ отмечает, что дисконты на российскую нефть по отношению к мировым бенчмаркам снижаются, сообщил журналистам директор департамента нефтегазового комплекса министерства Антон Рубцов. Правительство отозвало поправки о налогах для работающих из-за границы

"Динамика положительная, удается работать с покупателями, и рынок реагирует. Сейчас дисконты к маркерным сортам снижаются", — сказал журналистам Рубцов в кулуарах Национального нефтегазового форума.

"Мировой рынок емкий, индикаторов разных сортов тоже много. Мы мониторим к ним, и дисконты снижаются. В целом мы отмечаем положительную динамику", — добавил он.

По его словам, репрезентативность внешних ценовых индикаторов на российскую нефть "вызывает вопросы", поэтому сейчас обсуждается развитие собственных индикаторов.

Минэнерго РФ в марте сообщало, что вопрос перехода на российский нефтяной бенчмарк может быть решен в этом году. После этого, в апреле, замминистра финансов Алексей Сазанов говорил журналистам, что Минфин РФ готов учитывать внебиржевую котировку СПбМТСБ в расчете нефтяных налогов, но с условием, что из ее расчета будут исключены сделки между взаимозависимыми лицами.