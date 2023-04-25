МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером ускорили снижение на опасениях инвесторов, возникших после отчета американского First Republic Bank, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.

По состоянию на 20.04 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 2%, до 80,89 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 1,85%, до 77,3 доллара.

"Цены на нефть выглядели так, будто собирались начать ралли, пока вновь не всплыли старые банковские проблемы", — сказал агентству MarketWatch старший рыночный аналитик в The Price Futures Group Фил Флинн (Phil Flynn).

В понедельник First Republic Bank сообщил в отчете, что потерял более 100 миллиардов депозитов за первый квартал текущего года. Депозиты банка упали до 104,47 миллиарда долларов с 176,43 миллиарда в четвертом квартале 2022 года, при том, что кредитор получил дополнительную помощь в 30 миллиардов долларов в виде совокупных депозитов от американских банковских гигантов. По состоянию на 19.55 мск акции банка дешевеют почти на 35%.

Среди инвесторов могли вновь появиться опасения о состоянии экономики, впервые возникшие после коллапса Silicon Valley Bank (SVB) в прошлом месяце. Беспокойство о здоровье банковской сферы провоцировало опасения по поводу возможной рецессии, в результате чего в середине марта нефть подешевела на 12%.

Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли SVB, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки Федеральной резервной системы, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Кроме того, 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта – аналогичного нью-йоркского Signature Bank.