МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Россия перенаправила на рынки Азии порядка 20% подставлявшейся в Европу нефти, выросли и поставки газа в Азию, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Киев предложил новые ограничения для российских газа и нефти

"Те энергетические ресурсы, которые ранее направлялись в Европу… в значительной мере были перенаправлены на новые рынки. Если говорить, например, о нефти, то мы порядка 20% от тех объемов, которые ранее поставлялись в Европу, перенаправили на другие рынки. Это Индия, Китай и другие страны", — заявил Новак, выступая на просветительском марафоне "Знание" в среду.

"Если говорить о газе — здесь мы уменьшили объемы поставок, часть перенаправили тоже в Азию, в частности, в КНР выросли поставки примерно на 50% в прошлом году", — добавил вице-премьер.