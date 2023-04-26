МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем снижаются в ожидании заседаний мировых финансовых регуляторов, которые повлияют на сырьевые рынки, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Евро дорожает к доллару после выхода статданных по Германии

По состоянию на 14.22 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,52%, до 80,17 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 0,23%, до 76,91 доллара.

"Для рынка в целом, включая рынок нефти, сейчас наступило время ожидания перед заседаниями ФРС и Европейского центрального банка на следующей неделе, которые зададут тон", — сказал агентству Блумберг аналитик из Danse Bank A/S Йенс Нэрвиг Педерсен (Jens Naervig Pedersen).

Что касается непосредственных нефтяных новостей, то рынки пребывают в ожидании публикации официальной статистики запасов нефти в США. Аналитики полагают, что за неделю по 21 апреля запасы в стране снизились на 1,66 миллиона баррелей после снижения на 4,6 миллиона баррелей неделей ранее. Кроме того, ожидается снижение запасов бензина на 1,5 миллиона баррелей после роста на 1,3 миллиона и снижение запасов дистиллятов на 1,02 миллиона баррелей после сокращения на 0,35 миллиона.