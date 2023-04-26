МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Вопрос борьбы Европы и Азии за высокосернистую нефть в связи с европейским эмбарго на нефть РФ стоит достаточно остро, прокомментировала РИА Новости аналитик "Выгон Консалтинг" Евгения Попова. В ФРГ оценили передачу под внешнее управление дочки Uniper в России

Европейские НПЗ, заточенные под высокосернистую российскую нефть, из-за эмбарго на поставки из России столкнулись с новыми проблемами, сообщило на этой неделе агентство Блумберг. В марте экспорт нефти прекратил Иракский Курдистан, чья нефть схожа по характеристикам с российской, а в апреле о дополнительном сокращении добычи объявили ряд стран ОПЕК+. При этом спрос на сернистую нефть сейчас растет и на самом Ближнем Востоке, и в Азии. В результате такое сырье, обычно торгующееся со скидками к более чистым сортам, начало дорожать.

"Гонка за замещение российской нефти в ЕС продолжается. Ввиду того, что на европейский рынок поступают преимущественно легкие сорта нефти из США, Казахстана, Ливии, Нигерии и прочих стран-экспортеров, включая латиноамериканских поставщиков, вопрос борьбы с азиатскими покупателями за высокосернистую нефть стоит достаточно остро", — говорит Попова.

"При этом стоит отметить, что проблема должна преломляться к конкретным НПЗ. Так, польские, немецкие и финские НПЗ достаточно неплохо адаптируются, закупая рекордные объемы норвежской нефти Johan Sverdup, несмотря на ее более низкую сернистость в сравнении с Urals, однако это не является решением для всех европейских НПЗ. Кроме того, существует возможность блендинга различных сортов, что может частично снимать потребность в дополнительных объемах высокосернистой нефти", — добавляет она.

По словам эксперта, потенциальными субститутами российской нефти со схожими качественными характеристиками могли бы стать аравийская (Arab Light), иранская (Iran Light, Iran Heavy) и оманская нефть (Oman Blend).

"При этом Саудовская Аравия вряд ли будет значительно наращивать объем поставок ввиду сделки ОПЕК+, иранская нефть является санкционной, что также создает значительные риски, а оманская преимущественно поставляется крупнейшим азиатским потребителям – Китаю и Индии", — заключает Попова.