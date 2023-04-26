МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в пределах 2%, стоимость марки Brent с поставкой в июне впервые с 31 марта опустилась ниже 79 долларов за баррель, следует из данных торгов. В России считают взятие под управление Райффайзенбанка невыгодным

По состоянию на 17.25 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 1,91%, до 79,08 доллара за баррель. А стоимость июньских фьючерсов снижалась на 1,57%, до 79,5 доллара, минутами ранее опускалась ниже 79 долларов впервые с 31 марта. Июньские фьючерсы на WTI дешевели на 1,71%, до 75,74 доллара.