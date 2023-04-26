МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 21 апреля, сократились на 5,05 миллиона баррелей, или 1,1%, — до 460,9 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения запасов лишь на 1,5 миллиона баррелей.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетный период увеличились до 33,1 миллиона баррелей с 32,8 миллиона.

В то же время запасы бензина в США снизились на 2,4 миллиона баррелей (на 1,1%), до 221,1 миллиона. Аналитики ждали сокращения показателя лишь на 0,9 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов уменьшились на 0,6 миллиона баррелей (на 0,5%) и составили 111,5 миллиона баррелей. Прогнозировалось снижение на 0,8 миллиона.

ДОБЫЧА НЕФТИ

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 21 апреля, сократилась на 100 тысяч баррелей в день — до 12,2 миллиона баррелей в сутки, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

А в среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 12,25 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, добыча нефти в США в январе составила 12,46 миллиона баррелей в сутки, в феврале — 12,55 миллиона баррелей в день. А за весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 11,88 миллиона баррелей в сутки.

Минэнерго США 11 апреля повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 100 тысяч баррелей в день — до 12,54 миллиона баррелей, на 2024 год — на 120 тысяч баррелей в сутки, до 12,75 миллиона баррелей.