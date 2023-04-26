МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Стратегический резерв нефти в США за неделю по 21 апреля опустился на 1 миллион баррелей — до 366,9 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. Совфед одобрил закон о новых правилах проезда большегрузов

Таким образом, показатель остается минимальным с недели, завершившейся 28 октября 1983 года. Тогда он составлял 366,1 миллиона баррелей нефти.

Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021 года по начало текущего года. В период с января по март этого года показатель не менялся, а затем вновь начал снижаться.

В прошлом году президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости.