Стратегический резерв нефти в США остается на минимуме с октября 1983 года
Стратегический резерв нефти в США остается на минимуме с октября 1983 года
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МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Стратегический резерв нефти в США за неделю по 21 апреля опустился на 1 миллион баррелей — до 366,9 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
Таким образом, показатель остается минимальным с недели, завершившейся 28 октября 1983 года. Тогда он составлял 366,1 миллиона баррелей нефти.
Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021 года по начало текущего года. В период с января по март этого года показатель не менялся, а затем вновь начал снижаться.
В прошлом году президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости.
https://1prime.ru/oil/20230426/840479950.html
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