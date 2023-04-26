МОСКВА, 26 апр /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть продолжают снижаться в среду вечером после того, как крупный американский банк заявил о финансовых трудностях, чем вызвал опасения трейдеров за сектор, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.20 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 1,07%, до 79,74 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 0,96%, до 76,33 доллара. Ранее днем цены снижались на 0,52% и 0,23% соответственно

Инвесторы продолжают реагировать на новости о финансовых трудностях, заявленных американским First Republic Bank. Во вторник на рынках наблюдался уход трейдеров от риска из-за новой волны опасений по поводу банковского сектора после того, как банк сообщил о потере более 100 миллиардов долларов депозитов за первый квартал. Тогда же агентство Блумберг сообщило, что First Republic Bank рассматривает продажу активов на сумму до 100 миллиардов долларов, а в среду телеканал CNBC заявил, что банк ищет возможности продать их по цене выше рыночной.

Нефтяной рынок также ожидает заседаний Федеральной резервной системы (ФРС) США и Европейского центрального банка по учетной ставке, которые пройдут в начале мая. Их решение может повлиять на спрос на нефть. Согласно CME Group, 84% аналитиков ожидают повышение учетной ставки ФРС на 25 базисных пунктов, до 5,25%. Остальные прогнозируют сохранение показателя на текущем уровне.