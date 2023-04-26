Нефть Brent опустилась ниже 78 долларов за баррель впервые с 30 марта
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 78 долларов за баррель впервые с 30 марта
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МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть падают на 3,6%, а стоимость марки Brent впервые с 30 марта опустилась ниже 78 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 21.29 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 3,6%, до 77,7 доллара за баррель, впервые с 30 марта опустившись ниже 78 долларов. Июньские фьючерсы на WTI дешевели на 3,61%, до 74,29 доллара.
https://1prime.ru/oil/20230426/840480927.html
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