МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Рынок нефти сейчас сбалансирован, котировки на нее колеблются вокруг 80 долларов за баррель, реагируя на динамику связанных рынков и бирж, сообщил журналистам вице-премьер РФ Алекандр Новак в кулуарах заседания попечительского совета Московского энергетического института (МЭИ). Росстат перестал публиковать данные о добыче нефти в России

"Мое мнение, что сейчас рынок сбалансирован с учетом ранее принятых решений, с учетом нашего (РФ — ред.) сокращения добычи, а также сокращений, которые мы видели в других странах. Плюс сейчас начнет расти потребление, посмотрим, как будет развиваться ситуация", — сказал Новак, отвечая на вопрос о том, наблюдается ли сейчас на рынке профицит предложения, который возобновил снижение мировых цен на нефть.

Новак не стал комментировать, насколько текущая цена Brent устойчиво сможет продержаться до конца 2023 года. "Ну она колеблется плюс-минус вокруг 80 (долларов за баррель — ред.) на новостях, знаете, каких-то, на общих рынках, там же цены реагируют и на индексы других бирж", — сказал он.

Ряд стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, 2 апреля заявили, что дополнительно сократят добычу с мая по конец 2023 года — суммарно на 1,16 миллиона баррелей в сутки (сверх текущих квот). Шаг был назван превентивным, чтобы "поддержать стабильность рынка". Россия при этом продлила свое добровольное сокращение добычи на 0,5 миллиона баррелей в сутки также до конца года.

Цены на нефть отреагировали на эти новости ростом — с менее 80 долларов за баррель марки Brent до 87 долларов. Но середины апреля они возобновили снижение, рост полностью нивелировался 26 апреля.