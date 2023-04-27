МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Россия не видит необходимости в углублении сокращения добычи ОПЕК+ из-за более медленного, чем ожидалось, роста спроса в Китае и снижения цен на нефть, сообщил журналистам вице-премьер РФ Алекандр Новак в кулуарах заседания попечительского совета Московского энергетического института (МЭИ). Новак раскрыл особенности налогообложения нефтяных доходов

"Аналитики пишут о том, что, действительно, меньше. Но это учтено в тех прогнозах, которые сейчас есть. Статистика по экономике выходит же постоянно. Восстановление идет. Ну может быть, меньше, чем ожидали аналитики и эксперты", — прокомментировал Новак вопрос о том, насколько текущее восстановление спроса на нефть в Китае идет медленнее, чем полагали эксперты ОПЕК+.

При этом на вопрос о том, есть ли из-за этого и из-за снижения цен на нефть необходимость вновь сократить добычу в рамках ОПЕК+, Новак ответил: "Нет, конечно. Потому что мы только месяц назад приняли решение, и оно вступит в силу с мая у тех стран, которые присоединились. И это, я думаю, будет хорошим подспорьем в случае, если баланс будет не в пользу спроса и предложения".

Вице-премьер также сообщил, что ОПЕК+ не ждет дефицита предложения на рынке из-за дополнительного сокращения своей добычи. "Все же посчитано было с точки зрения балансов, которые команда представляла — секретариат ОПЕК вместе с группой, которая готовит материал (техкомитет ОПЕК+ — ред.) Поэтому это учитывает общие балансы", — сказал он.

Новак также подчеркнул, что в случае необходимости у ОПЕК+ всегда есть возможность скорректировать условиях сделки.

Ряд стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, 2 апреля заявили, что дополнительно сократят добычу с мая по конец 2023 года — суммарно на 1,16 миллиона баррелей в сутки (сверх текущих квот). Шаг был назван превентивным, чтобы поддержать стабильность рынка. Россия, в свою очередь, продлила свое добровольное сокращение добычи на 0,5 миллиона баррелей в сутки также до конца года. Новак ожидает снижения добычи нефти и конденсата в России в 2023 году

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. С августа 2022 года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу — на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа. Это решение действует до конца 2023 года.

Новак также сообщил, что Россия в апреле вышла на заявленный объем добровольного сокращения добычи нефти, компании выполняют свои обязательства по ее суммарному снижению на 500 тысяч баррелей в сутки.

"Да, в апреле мы вышли на сокращение, наши компании выполняют свои обязательства", — ответил Новак на вопрос о том, достигла ли уже Россия сокращения добычи на 500 тысяч баррелей в сутки.

Новак в феврале заявил, что Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, что будет способствовать восстановлению рыночных отношений на фоне введения некоторыми странами механизма потолка цен на российские нефть и нефтепродукты. Позднее, в марте, вице-премьер сообщил, что РФ выходит на заявленный объем сокращения и достигнет его в последних числах месяца.

Затем это решение было продлено до конца июня. А в апреле РФ вместе с рядом стран ОПЕК+, которые также объявили о добровольном дополнительном снижении производства, решила придерживаться этого шага до конца 2023 года.

Как сообщал в марте Росстат, добыча нефти с учетом конденсата в России в феврале снизилась на 8,5% по сравнению с январем — до 42,1 миллиона тонн, а среднесуточная добыча в баррелях выросла на 1,3% и составила 11,02 миллиона баррелей.