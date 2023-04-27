МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают расти в четверг вечером после падения чуть менее чем на 4% в среду, однако остаются нестабильными, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.

По состоянию на 20.23 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,94%, до 78,45 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 1,09%, до 75,11 доллара. Ранее днем цены росли на 0,44% для Brent и на 0,31% для WTI, а в среду марки подешевели на 3,81% и 3,59% соответственно.

"Текущий сезон отчетности, а также макроэкономические отчеты последних недель подают смешанные сигналы о риске рецессии. Именно поэтому цены на нефть движутся довольно бесцельно — нет уверенности ни в одном из направлений", — сказал агентству Блумберг аналитик из Raymond James Павел Молчанов.

Нефтяной рынок обращает внимание на ряд последних экономических статистик и пытается оценить риски рецессии, которая может нанести удар по спросу на нефть. Главным фактором беспокойств последних дней стала потеря американским First Republic Bank (FRC) более 100 миллиардов долларов депозитов за первый квартал, о чем тот сообщил в своем финансовом отчете. После этого на рынках наблюдался уход инвесторов от риска, а акции банка во вторник и среду упали почти на 50% и 30% соответственно. По состоянию на 20.23 мск акции FRC дорожают на 11,25%.

На этом фоне инвесторы обратили внимание на статданные. В среду минэнерго США опубликовало официальную статистику по динамике коммерческих запасов нефти в стране за неделю по 21 апреля. Показатель неожиданно сократился сильнее ожиданий аналитиков, на 5 миллионов баррелей, хотя ожидалось уменьшение лишь на 1,5 миллиона, что может сигнализировать о сохраняющемся высоком спросе на нефть.

Наконец, важным фактором для нефтяного рынка остается ожидание сессии Федеральной резервной системы США, которая пройдет 2-3 мая. На ней регулятор примет решение по учетной ставке, что окажет свой эффект на цены на нефть. Согласно CME Group, 87,4% аналитиков прогнозируют повышение учетной ставки на 25 базисных пунктов, до 5,25%. Остальные ожидают сохранения ставки на текущем уровне.