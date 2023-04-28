МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Индия в феврале импортировала рекордный объем российской сырой нефти — 6,3 миллиона тонн в месяц, или примерно 1,55 миллиона баррелей в день, при этом в годовом выражении траты Индии на российское "черное золото" и нефтепродукты подскочили в 42 раза, следует из расчетов РИА Новости на основе данных министерства торговли и промышленности страны. США нашли главного нарушителя санкций против России. И он поплатится за это

Согласно данным ведомства, Индия в конце зимы приобрела 6,3 миллиона тонн сырой нефти у России против 6 миллионов тонн месяцем ранее. Если смотреть в баррелях, то закупки выросли с 1,48 миллиона до 1,55 миллиона в день без учета календарного фактора.

В результате Индия потратила на российскую нефть в феврале на 3,3% больше показателя месяцем ранее — 3,35 миллиарда долларов. Это также стало максимальным уровнем за все время ведения статистики страной.

Среди основных поставщиков нефти в Индию в феврале Россия занимала первое место с долей в 27,4%. На втором месте — Ирак (15,8%), тройку лидеров замыкала Саудовская Аравия (15,5%). На четвертом месте расположились ОАЭ (8,9%), на пятом — Кувейт (7,5%).

В целом закупки российских нефтепродуктов и нефти обошлись Индии в феврале в рекордные 3,9 миллиарда долларов, что больше показателя годом ранее в 42 раза.

В четверг агентство со ссылкой на министерство торговли и промышленности Индии сообщило, что Россия за неполный 2022-2023 финансовый год поставила в Индию товаров на рекордные 41,6 миллиарда долларов, что позволило ей остаться пятым крупнейшим торговым партнером страны.