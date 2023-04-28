МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Украинский трубопроводный оператор "Укртранснафта" намерен увеличить тариф на транзит российской нефти по своему участку нефтепровода "Дружба" в два этапа — с июня и с августа, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на агентство Argus и свои источники. Новак ожидает снижения добычи нефти и конденсата в России в 2023 году

По данным газеты, с 1 июня ставка за прокачку вырастет на 25%, до 17 евро за тонну, а с 1 августа — еще на 23,5%, до 21 евро за тонну. Советник президента "Транснефти" Игорь Демин подтвердил РИА Новости, что компания получила уведомление от "Укртранснафты" о двухэтапном повышении тарифа.

По словам собеседников газеты, изначально "Укртранснафта" рассчитывала на более резкое увеличение стоимости прокачки: с 1 апреля 2023 года предлагала поднять ставку вдвое — до 27,2 евро за тонну, но не смогла согласовать такой рост с потребителями. Транзитный тариф уже повышался в этом году на 18,3%, до 13,6 евро за тонну. В прошлом году он вырос дважды: с начала года до 9 евро за тонну, а затем с 1 апреля — до 11,5 евро за тонну.

На данный момент, как поясняют собеседники издания, знакомые с ситуацией, Украина ведет переговоры напрямую со Словакией, Венгрией и Чехией, которые получают нефть по южной ветке "Дружбы". В перспективе планируется, что страны-потребители перейдут на прямую оплату транспортировки нефти до своих границ. Исторически сложилось так, что "Транснефть" вносит аванс за транзит через украинскую территорию.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в апреле заявил о достижении договоренности, согласно которой транзит нефти через Украину будет напрямую оплачивать венгерская нефтегазовая компания MOL. В августе 2022 года "Укртранснафта" останавливала прокачку нефти из РФ по южной ветке нефтепровода "Дружба" в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не могла провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС.