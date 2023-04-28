МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Банк России сохранил прогноз средней цены нефти марки Urals на текущий год на уровне 55 долларов за баррель, на 2024 год также сохранил на уровне 55 долларов за баррель, следует из среднесрочного прогноза регулятора.

Прогноз на 2025 год также сохранён на уровне 55 долларов за баррель.