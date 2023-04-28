Силуанов: корректировка демпфера не должна привести к неконтролируемому росту цен топлива
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр — ПРАЙМ. Корректировка топливного демпфера не должна привести к неконтролируемому росту цен на топливо на внутреннем рынке РФ, заявил журналистам глава Минфина России Антон Силуанов.
Чуть ранее он заявил, что Минфин РФ планирует донастроить демпфер для топлива с июля текущего года сроком на один год, чтобы вдвое снизить "завышенную за счет средств бюджета маржу" нефтепереработчиков и сэкономить для казны 30 миллиардов рублей в месяц.
"Здесь вопрос следующий: нужно ФАС контролировать ситуацию с ценами на нефтепродукты", — сказал Силуанов. "Сразу скажу, что цены на дизельное топливо у нас сегодня такие, как будто бы нет демпфера. Поэтому сейчас самое главное — чтобы наши нефтепереработки не пытались создавать давление на повышательный тренд на цены на нефтепродукты. Здесь нужно очень четко контролировать ценообразование на бензин и "дизель", — добавил он.
Министр уточнил, что не видит причин для какого-либо роста цен на дизельное топливо, но допускает небольшое повышение — на бензин.
Само же изменение демпфера в Минфине считают абсолютно справедливым решением. "Кстати, вы знаете, мы и налог с бизнеса на нефтяников не применяем из-за того, что они отдельно у нас облагаются", — напомнил Силуанов.
И говоря о дальнейшей судьбе этого механизма за пределами июля 2024 года, министр не исключил новых изменений. "Жизнь не стоит на месте. Нельзя в нынешнее время планировать что-то на долгосрочный период. Не исключаю, что что-то еще придумаем", — заключил он.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Минфин РФ готовит новые предложения по совершенствованию расчета НДПИ для нефтяников в дополнение к принятым решениям по снижению дисконта к цене нефти, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
По его словам, Минфин отмечает снижение по сравнению с запланированным уровнем поступлений нефтегазовых доходов бюджета в текущем году. "Нефтегаз нас подкашивает", — сказал Силуанов, отметив, что правительство ранее уже приняло решение скорректировать расчеты по уплате НДПИ на нефть — в части снижения уровня дисконта к цене на российскую нефть.
"У нас, кстати, есть и дальнейшие предложения по корректировке этой методики, которую вчера только президент подписал", — добавил глава Минфина. Президент РФ Владимир Путин накануне подписал закон, который с июня ограничивает размер дисконта на российскую нефть марки Urals по отношению к Brent при расчете экспортной пошлины на нефть.
"У нас есть еще иные предложения, которые будут обсуждаться в правительстве, по совершенствованию методики расчета налогов для нефтяников", — сообщил министр.
"По поводу демпфера — потом обсудим. По поводу дисконта — расчета справедливой цены для налогообложения нефтедобытчиков — первая часть уже принята с постепенным снижением размера дисконта до 25 долларов к Brent, но Минфин на этом не останавливается", — добавил Силуанов.
Министр отказался назвать конкретные предложения. "Различные варианты рассматриваются", — сказал он.
ДОНАСТРОЙКА ДЕМПФЕРА
Минфин РФ планирует донастроить демпфер для топлива с июля текущего года сроком на один год, чтобы вдвое снизить завышенную за счет средств бюджета маржу нефтепереработчиков и сэкономить для казны 30 миллиардов рублей в месяц, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
"Сейчас предложение у нас такое: уполовинить эту маржу (нефтепереработчиков — ред). И на год зафиксировать: с июля этого года до июля следующего сниженный в два раза демпфер", — сказал Силуанов, уточнив, что для этого планируется просто ввести в формулу коэффициент 0,5.
"Это даст нам экономию по нефтегазовым доходам и снизит недопоступление этих доходов в бюджет примерно на 30 миллиардов рублей в месяц", — сказал глава Минфина.
Силуанов напомнил, что инструмент демпфера был введен, чтобы создать примерно равную доходность при поставках нефтепродуктов из России на западные рынки и на внутренний рынок. "Разницу при высоких ценах мы компенсировали, при низких ценах на западе — они (нефтепереработки — ред) нам доплачивали", — уточнил он.
"Сейчас происходит следующее: западных рынков нет. И стоимость нефтепродуктов на западных рынках считалась от Urals, а сейчас с Urals тоже непонятно: какой там дисконт, как правильно считать. Поэтому демпфер сейчас по сути дела идет в маржу нефтепереработчиков", — сказал министр.
"Маржа нефтеперерработчиков сегодня — это 8 тысяч рублей на тонну. Раньше была меньше 2 тысяч. Если посмотреть, откуда берется эта маржа, — за счет демпфера. По сути мы эту маржу нефтепереработчиков из бюджета платим. Минфин же не может мимо этого пройти. Надо подкорректировать", — заявил он.
https://1prime.ru/oil/20230428/840495731.html