С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр — ПРАЙМ. Корректировка топливного демпфера не должна привести к неконтролируемому росту цен на топливо на внутреннем рынке РФ, заявил журналистам глава Минфина России Антон Силуанов. Минфин ждет обоснования налоговых льгот от малых нефтяных компаний

Чуть ранее он заявил, что Минфин РФ планирует донастроить демпфер для топлива с июля текущего года сроком на один год, чтобы вдвое снизить "завышенную за счет средств бюджета маржу" нефтепереработчиков и сэкономить для казны 30 миллиардов рублей в месяц.

"Здесь вопрос следующий: нужно ФАС контролировать ситуацию с ценами на нефтепродукты", — сказал Силуанов. "Сразу скажу, что цены на дизельное топливо у нас сегодня такие, как будто бы нет демпфера. Поэтому сейчас самое главное — чтобы наши нефтепереработки не пытались создавать давление на повышательный тренд на цены на нефтепродукты. Здесь нужно очень четко контролировать ценообразование на бензин и "дизель", — добавил он.

Министр уточнил, что не видит причин для какого-либо роста цен на дизельное топливо, но допускает небольшое повышение — на бензин.

Само же изменение демпфера в Минфине считают абсолютно справедливым решением. "Кстати, вы знаете, мы и налог с бизнеса на нефтяников не применяем из-за того, что они отдельно у нас облагаются", — напомнил Силуанов.

И говоря о дальнейшей судьбе этого механизма за пределами июля 2024 года, министр не исключил новых изменений. "Жизнь не стоит на месте. Нельзя в нынешнее время планировать что-то на долгосрочный период. Не исключаю, что что-то еще придумаем", — заключил он.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Минфин РФ готовит новые предложения по совершенствованию расчета НДПИ для нефтяников в дополнение к принятым решениям по снижению дисконта к цене нефти, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов. Новак раскрыл особенности налогообложения нефтяных доходов

По его словам, Минфин отмечает снижение по сравнению с запланированным уровнем поступлений нефтегазовых доходов бюджета в текущем году. "Нефтегаз нас подкашивает", — сказал Силуанов, отметив, что правительство ранее уже приняло решение скорректировать расчеты по уплате НДПИ на нефть — в части снижения уровня дисконта к цене на российскую нефть.

"У нас, кстати, есть и дальнейшие предложения по корректировке этой методики, которую вчера только президент подписал", — добавил глава Минфина. Президент РФ Владимир Путин накануне подписал закон, который с июня ограничивает размер дисконта на российскую нефть марки Urals по отношению к Brent при расчете экспортной пошлины на нефть.

"У нас есть еще иные предложения, которые будут обсуждаться в правительстве, по совершенствованию методики расчета налогов для нефтяников", — сообщил министр.

"По поводу демпфера — потом обсудим. По поводу дисконта — расчета справедливой цены для налогообложения нефтедобытчиков — первая часть уже принята с постепенным снижением размера дисконта до 25 долларов к Brent, но Минфин на этом не останавливается", — добавил Силуанов.

Министр отказался назвать конкретные предложения. "Различные варианты рассматриваются", — сказал он.

ДОНАСТРОЙКА ДЕМПФЕРА

Минфин РФ планирует донастроить демпфер для топлива с июля текущего года сроком на один год, чтобы вдвое снизить завышенную за счет средств бюджета маржу нефтепереработчиков и сэкономить для казны 30 миллиардов рублей в месяц, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов. Российские производители валенок получат налоговую отсрочку

"Сейчас предложение у нас такое: уполовинить эту маржу (нефтепереработчиков — ред). И на год зафиксировать: с июля этого года до июля следующего сниженный в два раза демпфер", — сказал Силуанов, уточнив, что для этого планируется просто ввести в формулу коэффициент 0,5.

"Это даст нам экономию по нефтегазовым доходам и снизит недопоступление этих доходов в бюджет примерно на 30 миллиардов рублей в месяц", — сказал глава Минфина.

Силуанов напомнил, что инструмент демпфера был введен, чтобы создать примерно равную доходность при поставках нефтепродуктов из России на западные рынки и на внутренний рынок. "Разницу при высоких ценах мы компенсировали, при низких ценах на западе — они (нефтепереработки — ред) нам доплачивали", — уточнил он.

"Сейчас происходит следующее: западных рынков нет. И стоимость нефтепродуктов на западных рынках считалась от Urals, а сейчас с Urals тоже непонятно: какой там дисконт, как правильно считать. Поэтому демпфер сейчас по сути дела идет в маржу нефтепереработчиков", — сказал министр.

"Маржа нефтеперерработчиков сегодня — это 8 тысяч рублей на тонну. Раньше была меньше 2 тысяч. Если посмотреть, откуда берется эта маржа, — за счет демпфера. По сути мы эту маржу нефтепереработчиков из бюджета платим. Минфин же не может мимо этого пройти. Надо подкорректировать", — заявил он.