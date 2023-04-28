ХАРТУМ, 28 апр — ПРАЙМ. Нефтеперерабатывающий завод Аль-Джили в Северном Хартуме (Бахри, город-спутник суданской столицы Хартума) сократил производство нефтепродуктов на 70% с начала столкновений между суданской армией и Силами быстрого реагирования (СБР), сообщил РИА Новости информированный источник в компании. СМИ: первая партия российской нефти для Пакистана составит 100 тысяч тонн

"Нефтеперерабатывающий завод Аль-Джили сократил производство бензола и бензина на 70% с начала столкновений между армией и Силами быстрого реагирования,в связи с приостановкой получения нефтесбытовыми компаниями своих квот по топливу из-за вооруженных столкновений", — сказал источник.

По словам собеседника агентства, компании, торгующие топливом, опасаются актов саботажа или обстрела, из-за чего ряд из них приостановил продажу топлива на АЗС и прекратили закупать установленные для них квоты нефтепродуктов для снабжения автозаправочных станций.

Он также отметил, что чиновники министерства энергетики Судана решили сократить производство нефти из-за опасения технического повреждения НПЗ (Аль-Джили), в котором находятся большие запасы топлива, а также заправочных станций, разбросанных по большей части штата Хартум.

Как сообщает корреспондент РИА Новости в Хартуме, большинство АЗС в суданской столице в настоящий момент прекратили свою работу, в связи с чем широкое распространение получил "черный рынок". На нелегальном рынке топлива, отметил он, цена за один литр бензина выросла в два раза по сравнению с периодом до начала столкновений между армией и СБР.

В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель ВОЗ в Судане Нима Саид Абид заявил во вторник на еженедельном брифинге ООН в Женеве, что в ходе вооруженного конфликта 459 человек погибли и 4072 получили ранения. Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на заседании СБ, призвал стороны в Судане немедленно прекратить боевые действия. Спецпредставитель генсека организации по Судану Волкер Пертес заявил, что однозначных признаков готовности какой-либо из сторон конфликта в Судане к переговорам пока нет.