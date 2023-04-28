МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Российским экспортерам разрешено осуществлять поставки нефти и нефтепродуктов по заключенным до 1 февраля текущего года договорам с дружественными странами, вне зависимости от установленного "потолка цен".

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на портале правовой информации и вступил в силу 28 апреля.

Этим документом вносятся правки в указ президента России об ответных мерах на принятие предельной цены на импорт российских нефти и нефтепродуктов.

"Внести в указ… действие… указа не распространяется на поставки российской нефти, осуществляемые в соответствии с контрактами, заключенными во исполнение действующих на день вступления в силу… указа международных договоров… с государствами, не включенными в… перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации… недружественные действия", — отмечается в тексте указа.