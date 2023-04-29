МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Атака БПЛА на Севастополь привела к повреждению четырех емкостей на нефтебазе, заявил губернатор города Михаил Развожаев. В Севастополе отбили атаку морских беспилотников

Ранее он сообщал, что в районе Казачьей бухты загорелся резервуар с топливом, предварительно, из-за атаки двух беспилотников. По словам Развожаева, пожар достигал тысячи квадратных метров, пострадавших нет.

"Те 4 цистерны, по которым были нанесены удары, они практически уже догорели", — отметил губернатор.

Позднее Развожаев добавил, что возгорание практически локализовано. Сам пожар, по его словам, планируется ликвидировать до 18 часов вечера.