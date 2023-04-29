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2023
https://1prime.ru/oil/20230429/840503633.html
Губернатор Севастополя заявил о ликвидации горения на нефтебазе
Нефть
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Пожар на севастопольской нефтебазе, случившийся после атаки БПЛА, ликвидировали, заявил губернатор города Михаил Развожаев. "Открытое горение ликвидировано на площади 1000... ПРАЙМ, 29.04.2023
нефть, энергетика, общество , новости, севастополь, открытое горение, нефтебаза
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — ПРАЙМ. Пожар на севастопольской нефтебазе, случившийся после атаки БПЛА, ликвидировали, заявил губернатор города Михаил Развожаев.
"Открытое горение ликвидировано на площади 1000 квадратных метров", — отметил он в Telegram.
По словам губернатора, в данный момент пожарные ведут проливку территории. На месте работают, уточнил он, свыше 150-ти человек и 50-ти единиц техники.