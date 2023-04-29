СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — ПРАЙМ. Пожар на севастопольской нефтебазе, случившийся после атаки БПЛА, ликвидировали, заявил губернатор города Михаил Развожаев. На севастопольской базе повредили резервуары из-за атаки беспилотников

"Открытое горение ликвидировано на площади 1000 квадратных метров", — отметил он в Telegram.

По словам губернатора, в данный момент пожарные ведут проливку территории. На месте работают, уточнил он, свыше 150-ти человек и 50-ти единиц техники.