МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Продолжение политики по снижению добычи ОПЕК+ может привести к временному дефициту нефти в 2024 году, поделился мнением с РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов. Forbes: США пережили череду унижений на Ближнем Востоке

Страны ОПЕК+ в рамках сделки сокращают добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки до конца 2023 года. При этом, в апреле ряд стран-членов альянса, включая Саудовскую Аравию, заявили, что с мая будут добровольно снижать добычу сверх квот — еще на 1,66 миллиона баррелей в сутки — так же до конца года. Россия, в свою очередь, на этот срок продлила добровольное сокращение на 500 миллионов баррелей в сутки, начатое в марте.

"Добровольное сокращение добычи может продолжиться, если спрос со стороны крупнейших мировых экономик не покажет должного роста. Что касается стран ОПЕК+, то хроническая недофинансированность нефтяной отрасли не дает шансов на быстрое восстановление добычи, особенно когда разговор заходит об африканских странах. Это может привести к тому, что если ОПЕК+ продолжит политику сокращения добычи, то в следующем году, при восстановлении экономики Китая и США, может образоваться некоторый временный дефицит предложения на рынке нефти", — сказал Маслов.

При этом в 2023 году мир также ждет дефицит нефти, но его нельзя назвать драматичным, считает консультант "Выгон Консалтинг" Иван Тимонин. "Без нового решения ОПЕК+ в мире действительно мог сформироваться профицит в объеме порядка 0,6 миллиона баррелей в сутки, даже с учетом ранее объявленных планов России о снижении добычи на 500 тысяч баррелей. С учетом же решения ОПЕК+ на рынке появилась вероятность формирования небольшого дефицита", — высказал мнение он.

То, что сильного недостатка нефти не будет, эксперт объяснил прогнозом ограниченного роста потребления в этом году. Перспективы увеличения спроса сдерживаются относительно невысокими ожиданиями в отношении динамики глобального ВВП, подогреваемыми в том числе и решением ФРС о повышении базовой ставки.

Величину дефицита, который может сформироваться в текущем году, в основном покроет отбор нефти и нефтепродуктов из запасов и увеличение производства в странах Северной Америки, пояснил Тимонин.