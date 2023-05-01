МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в первый день месяца демонстрируют снижение на 2% и более, поскольку инвесторы осторожничают в отсутствие поводов для покупок — так, Федеральная резервная система (ФРС) США транслирует негативные для сырьевых рынков сигналы, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитиков. В США выросло число нефтегазовых буровых установок

По состоянию на 13.38 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 2,04%, до 78,69 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 2,16%, до 75,12 доллара.

"Инвесторы остаются осторожными ввиду смешанных экономических сигналов. "Ястребиные" настроения ФРС могут оказать давление на энергетику и металлы", — цитирует агентство Блумберг слова аналитиков ANZ Banking Group Ltd. Брайана Мартина (Brian Martin) и Дэниела Хайнза (Daniel Hynes).

Так, в среду Федрезерв огласит итоги своего очередного заседания, а его глава Джером Пауэлл может дать намёки на дальнейшую монетарную политику в США, что важно для всех финансовых, а значит, любых фьючерсных рынков, включая нефтяной.

Тем временем от желания покупать нефть инвесторов и спекулянтов удерживает и макростатистика из Китая, одного из крупнейших импортеров и потребителей нефти. Так, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе страны опустился ниже нейтральной отметки — до 49,2 пункта с 51,9 пункта в марте, а в непроизводственном секторе — до 56,4 пункта с 58,2 пункта месяцем ранее, что пока остаётся в положительной зоне, но оказалось меньше ожиданий.