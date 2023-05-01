МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть к вечеру понедельника снижаются почти на 1,5% после удешевления примерно на 2% ранее днем, свидетельствуют данные торгов. Пошлина на экспорт нефти из России повышается до 14,4 доллара за тонну

По состоянию на 17.38 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 1,42%, до 79,19 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 1,67%, до 75,5 доллара. Ранее днем нефть дешевела на 2%, поскольку, по мнению аналитиков, инвесторы осторожничают в отсутствие поводов для покупок.

Так, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая, одного из крупнейших потребителей и импортеров нефти, опустился ниже нейтральной отметки — до 49,2 пункта с 51,9 пункта в марте.

Рынки также ожидают очередного заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое запланировано на 2-3 мая. Его итоги могут повлиять на финансовые рынки, а значит, и на нефтяные котировки.

Тем временем ряд стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, заявили, что с мая будут добровольно снижать добычу сверх квот — еще на 1,66 миллиона баррелей в сутки до конца года. Россия, в свою очередь, на этот срок продлила дополнительное сокращение на 0,5 миллиона баррелей в сутки, начатое в марте.