Цены на нефть опускаются почти на 1,5 процента вечером в понедельник
МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть к вечеру понедельника снижаются почти на 1,5% после удешевления примерно на 2% ранее днем, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.38 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 1,42%, до 79,19 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 1,67%, до 75,5 доллара. Ранее днем нефть дешевела на 2%, поскольку, по мнению аналитиков, инвесторы осторожничают в отсутствие поводов для покупок.
Так, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая, одного из крупнейших потребителей и импортеров нефти, опустился ниже нейтральной отметки — до 49,2 пункта с 51,9 пункта в марте.
Рынки также ожидают очередного заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое запланировано на 2-3 мая. Его итоги могут повлиять на финансовые рынки, а значит, и на нефтяные котировки.
Тем временем ряд стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, заявили, что с мая будут добровольно снижать добычу сверх квот — еще на 1,66 миллиона баррелей в сутки до конца года. Россия, в свою очередь, на этот срок продлила дополнительное сокращение на 0,5 миллиона баррелей в сутки, начатое в марте.
https://1prime.ru/oil/20230501/840511245.html