МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть стабильны во вторник утром в ожидании решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по учетной ставке, которое регулятор огласит в среду, свидетельствуют данные торгов. В США выросло число нефтегазовых буровых установок

По состоянию на 7.50 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent остается неизменной на отметке в 79,31 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — растет на 0,04%, до 75,7 доллара.

Заседание ФРС по учетной ставке состоится 2-3 мая, ее решение станет известно в среду. Согласно данным СME Group, более 95% опрошенных аналитиков прогнозируют очередное повышение ставки на 25 базисных пунктов, до 5,25%. Остальные ожидают сохранения ставки на текущем уровне.

Инвесторы также ожидают выход ряда макроэкономических статистик на этой неделе. Во вторник выйдет окончательная оценка индекса деловой активности (PMI) в промышленном секторе еврозоны, ожидается, что в апреле показатель снизился до 45,5 пункта с 47,3 пункта месяцем ранее. А в среду минэнерго США выпустит официальную статистику по коммерческим запасам нефти в стране. Аналитики прогнозируют, что за неделю по 28 апреля показатель объема запасов сократился на 1 миллион баррелей.