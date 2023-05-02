МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Средняя цена нефти Urals, основной российской экспортной марки нефти, в апреле увеличилась на 22,5% по отношению к марту — до 58,63 доллара за баррель, а в годовом выражении — снизилась в 1,2 раза, следует из сообщения в телеграм-канале Минфина России. Да здравствуют нефть, рубль и май!

"Средняя цена на нефть марки Urals в апреле 2023 года сложилась в размере 58,63 доллара за баррель, что в 1,2 раз ниже, чем в апреле 2022 года (70,52 доллара за баррель)", — говорится в сообщении ведомства.

В марте марка Urals стоила в среднем 47,85 доллара за баррель.

Средняя цена на нефть марки Urals в январе-апреле 2023 года сложилась в размере 51,05 доллара за баррель против 84,68 доллара за баррель годом ранее.