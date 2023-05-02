МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем перешли к снижению после выхода статданных в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. СМИ: импорт российской нефти в Индию впервые превысил поставки из Ирака

По состоянию на 13.55 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,43%, до 78,97 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 0,49%, до 75,29 доллара. Утром цены на нефть почти не менялись.

Цены на нефть перешли к снижению вскоре после публикации макроэкономических данных. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе еврозоны, по окончательной оценке, в апреле сократился до 45,8 пункта с 47,3 пункта в марте. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад, что может усилить опасения рецессии и снижения спроса на нефть среди инвесторов.

Инвесторы также могут реагировать на новости американского банковского сектора и их влияние на экономику. В понедельник First Republic Bank (FRB) был передан Департаментом финансовой защиты и инноваций (DFPI) штата Калифорния в пользу Федеральной корпорации страхования депозитов (FDIC), который в то же время принял заявку JPMorgan Chase на покупку вкладов и активов банка. В марте неожиданное банкротство двух крупных банков в США привело к падению цен на нефть, в середине месяца они в течение недели потеряли более около 12% своей стоимости.