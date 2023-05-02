МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Объем производства нефти в Иране вырос до более 3 миллионов баррелей в день, в то время как объем добычи газа превысил 1 миллиард кубических метров ежедневно, заявил во вторник глава министерства нефти Ирана Джавад Оуджи. Иран и Россия расширили сотрудничество в сфере транзита и торговли

"Добыча нефти в стране достигла более 3 миллионов баррелей в день, а добыча газа — более 1 миллиарда кубометров (в день — ред.) с начала деятельности 13-го правительства (во главе с президентом Эбрахимом Раиси с августа 2021 года — ред.)", — приводит агентство Shana слова Оуджи.

В феврале агентство Мехр сообщало, что Иран планирует увеличить объем добычи газа к 2031 году на 50%, с менее 1 миллиарда кубических метров в день до 1,5 миллиарда.