МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили падение до более чем 3%, стоимость марки Brent опустилась ниже 77 долларов за баррель впервые с 27 марта, следует из данных торгов. Нефть Urals подорожала на 22,5 процента в апреле

По состоянию на 17.09 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 3,32%, до 76,66 доллара за баррель, впервые с 27 марта опустившись ниже 77 долларов. Июньские фьючерсы на WTI дешевели на 3,62%, до 72,94 доллара.

Рынки продолжают реагировать на слабую статистику из Китая — одного из крупнейших импортеров и потребителей нефти. Так, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе страны опустился ниже нейтральной отметки — до 49,2 пункта с 51,9 пункта в марте, а в непроизводственном секторе — до 56,4 пункта с 58,2 пункта месяцем ранее.

По мнению старшего аналитика ActivTrades Рикардо Евангелиста (Ricardo Evangelista), слова которого приводит портал MarketWatch, цены на нефть снижаются с момента открытия рынка в понедельник после выхода "разочаровывающих данных из Китая, которые показали падение производственной активности в главном мировом импортере нефти".

"Данные вызвали некоторую обеспокоенность среди инвесторов, повлияв на перспективы роста второй по величине экономики мира и ухудшив глобальные перспективы спроса на нефть", — заключил эксперт.