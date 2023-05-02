МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили падение до более чем 4%, стоимость марки Brent опустилась ниже 76 долларов за баррель впервые с 27 марта, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи опустился ниже 2600 пунктов впервые с 20 апреля

По состоянию на 18.01 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 4,26%, до 75,93 доллара за баррель, впервые с 27 марта опустившись ниже 76 долларов. Июньские фьючерсы на WTI дешевели на 4,51%, до 72,27 доллара.