МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Роль нефти сорта Urals в российском экспорте будет постепенно снижаться в пользу других, более дорогих эталонных сортов, говорится в докладе "Росконгресса" "Перспективы рубля: новый фактор и желанный юань", который имеется в распоряжении РИА Новости. Цены на нефть упали более чем на 4%

"Роль сорта Urals в среднесрочной перспективе будет снижаться, так как увеличивается доля поставок нефти других экспортных сортов, включая Siberian Light, ESPO, Sokol, Vityaz, ARCO, Sakhalin Blend", — говорится в документе.

Состав нефти в каждом месторождении уникален, поэтому для упрощения ценообразования и торговли используются эталонные сорта, которые отличаются, прежде всего, плотностью и содержанием серы. Среди самых известных сортов на мировом рынке — европейский Brent, американский WTI, ближневосточный Dubai Crude.

Основная часть российской нефти относится к сорту Urals — это тяжелая высокосернистая нефть. Но в нем выделяются и другие, более легкие и чистые сорта, которые одновременно являются и более дорогими.

"Концентрация участников торгов только на Urals приводит к тому, что ожидаемые объемы экспортной выручки занижаются, и её фактический размер может оказаться существенно больше", — отмечают эксперты.

Авторы доклада приводят данные Минэнерго РФ, согласно которым, добыча российской нефти в 2023 году ожидается на уровне около 9,5 миллиона баррелей в сутки, учитывая добровольное сокращение на 0,5 миллиона баррелей в сутки, которое продлится до конца этого года. "Иностранные эксперты ожидают, что предложение будет выше", — говорится в документе.

Апрельский прогноз ОПЕК для России на 2023 год — 10,3 миллиона баррелей в сутки. Международное энергетическое агентство в апреле 2023 года предполагало, что средние объемы добычи в РФ будут на уровне 10,5 миллиона баррелей в сутки. В конце апреля Росстат прекратил публиковать ежемесячную статистику по добыче нефти в РФ.