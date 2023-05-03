В Краснодарском крае загорелся резервуар с нефтепродуктами
Губернатор: в поселке Волна Краснодарского края загорелся резервуар с нефтепродуктами
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Резервуар с нефтепродуктами горит в Темрюкском районе Краснодарского края (Тамань), пожару присвоен высший ранг сложности, пострадавших нет, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
"В поселке Волна Темрюкского района загорелся резервуар с нефтепродуктами. Пожару присвоен высший ранг сложности. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет", — написал Кондратьев в телеграм-канале.
Также отмечается, что угрозы для жителей населенного пункта нет. Кондратьев подчеркнул, что делается все возможное, чтобы возгорание не распространилось.
https://1prime.ru/oil/20230503/840522248.html
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