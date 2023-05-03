МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Резервуар с нефтепродуктами горит в Темрюкском районе Краснодарского края (Тамань), пожару присвоен высший ранг сложности, пострадавших нет, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Казахстан запретил вывозить отдельные видов нефтепродуктов из ЕАЭС

"В поселке Волна Темрюкского района загорелся резервуар с нефтепродуктами. Пожару присвоен высший ранг сложности. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет", — написал Кондратьев в телеграм-канале.

Также отмечается, что угрозы для жителей населенного пункта нет. Кондратьев подчеркнул, что делается все возможное, чтобы возгорание не распространилось.