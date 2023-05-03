МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются более чем на 2%, стоимость марки Brent опустилась ниже 74 долларов за баррель впервые с 24 марта, марки WTI — ниже 70 долларов впервые с 27 марта, следует из данных торгов. Эксперты предсказали снижение роли нефти Urals в российском экспорте

По состоянию на 11.36 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 2,31%, до 73,56 доллара за баррель, впервые с 24 марта опустившись ниже 74 долларов.

Июньские фьючерсы на WTI дешевеют на 2,39%, до 69,97 доллара за баррель, впервые с 27 марта опустившись ниже 70 долларов.