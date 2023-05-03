МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 28 апреля, увеличилась на 100 тысяч баррелей в день — до 12,3 миллиона баррелей в сутки, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны. Запасы нефти в США за неделю снизились больше прогноза

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 12,275 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, добыча нефти в США в январе составила 12,46 миллиона баррелей в сутки, в феврале — 12,55 миллиона баррелей в день. А за весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 11,88 миллиона баррелей в сутки.

Минэнерго США 11 апреля повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 100 тысяч баррелей в день — до 12,54 миллиона баррелей, на 2024 год — на 120 тысяч баррелей в сутки, до 12,75 миллиона баррелей.