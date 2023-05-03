Стратегический резерв нефти в США остается на минимуме с 1983 года
Стратегический резерв нефти в США остается на минимуме с октября 1983 года
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МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Стратегический резерв нефти в США за неделю по 28 апреля опустился на 2 миллиона баррелей — до 364,9 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
Таким образом, показатель является минимальным с недели, завершившейся 21 октября 1983 года. Тогда он составлял 365,2 миллиона баррелей нефти. Неделей ранее, за неделю по 21 апреля, стратегический резерв составлял 366,9 миллиона баррелей, что также является минимальной отметкой с октября 1983 года.
Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021 года по начало текущего года. В период с января по март этого года показатель не менялся, а затем вновь начал снижаться.
В прошлом году президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости.
https://1prime.ru/oil/20230503/840528583.html
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