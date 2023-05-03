МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 3 мая — ПРАЙМ. ОПЕК+ изучает вопрос причин наблюдаемого снижения мировых цен на нефть, будет мониторить ситуацию для понимания причин, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Стратегический резерв нефти в США остается на минимуме с 1983 года

"Мы будем наблюдать за рынком. Будем мониторить ситуацию. Нужно понимать причины, перспективы. Как дальше будет развиваться, может это краткосрочное", — ответил Новак на вопрос о текущей ситуации с мировыми ценами на нефть в кулуарах Кавказской инвествыставки.

"Мы изучаем этот вопрос (причины снижения цен — ред.)", — добавил он.

Мировые цены на нефть в среду снижаются на 4-5%, а стоимость марки Brent опустилась ниже 72 долларов за баррель впервые с 20 марта.

Первая Кавказская инвестиционная выставка и ее деловая программа проходят в Минеральных Водах 2-4 мая. РИА Новости выступает инфопарнером мероприятия.