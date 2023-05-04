СТАМБУЛ, 4 мая — ПРАЙМ. Новые месторождения нефти на юго-востоке Турции оцениваются в 70 миллиардов долларов, заявил гендиректор концерна TPAO Мелих Хан Бильгин.

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил ранее об обнаружении месторождений нефти в горах Габар у города Джизре производительностью порядка 100 тысяч баррелей в сутки. По его словам, месторождение названо Айбюке Ялчын — в честь учительницы, убитой в 2017 году боевиками Рабочей партии Курдистана, признанной в Турции террористической. Нефть залегает на глубине в 2,6 километра, уточнил президент, данное месторождение позволит добывать больше нефти, чем сейчас.

"Потенциал месторождений оценивается в 1 миллиард баррелей. Обнаруженная до этого нефть в Турции была низкого качества, а на новом месторождении нефть "арабского" качества, очень чистая", — заявил Бильгин телеканалу CNN Turk.

Данные месторождения принесут ежегодный доход в размере трех миллиардов долларов, отметил Бильгин. По его словам, на уровень добычи в 100 тысяч баррелей в сутки планируется выйти в течение двух лет.

"Ценность запасов месторождения Айбюке Ялчын можно оценить в 70 миллиардов долларов", — подчеркнул он.

Эрдоган в декабре заявил об обнаружении на юго-востоке Турции месторождения с запасами 150 миллионов баррелей чистых запасов нефти (примерно 21,3 миллиона тонн, используя коэффициент перевода 7,23), которые оцениваются в 12 миллиардов долларов. По его словам, это месторождение — одно из 10 крупнейших открытий, сделанных на суше в 2022 году.