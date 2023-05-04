МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 4 мая — ПРАЙМ. Указ президента РФ о поставках нефти дружественным странам вне зависимости от потолка цен касается тех стран, с кем уже были межправсоглашения, основывающиеся на рыночных принципах, и скрытых смыслов тут нет, сказал журналистам глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов. Шульгинов оценил влияние донастройки демпфера на стоимость топлива

Президент России Владимир Путин своим указом разрешил поставки нефти и нефтепродуктов по контрактам в рамках межправсоглашений с дружественными странами, заключенным до 1 февраля, вне зависимости от потолка цен. Изменения вступили в силу со дня их официального опубликования, 28 апреля.

"Указ касается ограниченного количества стран, с которыми были межправсоглашения, уже основывающиеся на рыночных принципах. Скрытых смыслов тут нет", — сказал Шульгинов в кулуарах Кавказской инвествыставки.

Президент России Владимир Путин в конце прошлого года своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусмотрено использование механизма фиксации предельной цены (так называемого потолка), введенного США и другими недружественными странами. В отношении нефти этот ответ заработал 1 февраля. По нефтепродуктам же дату должно определить правительство.

Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено.

Первая Кавказская инвестиционная выставка и ее деловая программа проходят в Минеральных Водах 2-4 мая. РИА Новости выступает инфопартнером мероприятия.