МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. РФ СОКРАТИЛА ПОСТАВКИ НЕФТИ ПО ТРУБЕ В ЕС БОЛЕЕ ЧЕМ НА ДВЕ ТРЕТИ, ОНИ ЛИШЬ ЧАСТИЧНО КОМПЕНСИРОВАНЫ МОРСКИМ ЭКСПОРТОМ — НОВАК

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