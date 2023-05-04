2023-05-04T10:45:00+03:00
2023-05-04T10:47:39+03:00
2023-05-04T10:45:00+03:00
2023
https://1prime.ru/oil/20230504/840531595.html
Россия сократила поставки нефти в Евросоюз по трубе более чем на две трети
Нефть
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. РФ СОКРАТИЛА ПОСТАВКИ НЕФТИ ПО ТРУБЕ В ЕС БОЛЕЕ ЧЕМ НА ДВЕ ТРЕТИ, ОНИ ЛИШЬ ЧАСТИЧНО КОМПЕНСИРОВАНЫ МОРСКИМ ЭКСПОРТОМ — НОВАК Новость дополняется ПРАЙМ, 04.05.2023
нефть, энергетика, новости
https://cdnn.1prime.ru/images/83365/38/833653877.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83365/38/833653877.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83365/38/833653876.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83365/38/833653876.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83365/38/833653875.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83365/38/833653875.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. РФ СОКРАТИЛА ПОСТАВКИ НЕФТИ ПО ТРУБЕ В ЕС БОЛЕЕ ЧЕМ НА ДВЕ ТРЕТИ, ОНИ ЛИШЬ ЧАСТИЧНО КОМПЕНСИРОВАНЫ МОРСКИМ ЭКСПОРТОМ — НОВАК
Новость дополняется