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2023-05-04T10:45:00+03:00

2023

https://1prime.ru/oil/20230504/840531595.html

Россия сократила поставки нефти в Евросоюз по трубе более чем на две трети

Нефть

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

. РФ СОКРАТИЛА ПОСТАВКИ НЕФТИ ПО ТРУБЕ В ЕС БОЛЕЕ ЧЕМ НА ДВЕ ТРЕТИ, ОНИ ЛИШЬ ЧАСТИЧНО КОМПЕНСИРОВАНЫ МОРСКИМ ЭКСПОРТОМ — НОВАК Новость дополняется ПРАЙМ, 04.05.2023

нефть, энергетика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60