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2023
https://1prime.ru/oil/20230504/840531640.html
Россия подтвердила приверженность добровольному сокращению добычи нефти
Нефть
Новости
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. РОССИЯ ПОДТВЕРЖДАЕТ ПОЛНУЮ ПРИВЕРЖЕННОСТЬ И ИСПОЛНЕНИЕ ДОБРОВОЛЬНЫХ УРОВНЕЙ СОКРАЩЕНИЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ — НОВАК Новость дополняется ПРАЙМ, 04.05.2023
нефть, энергетика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. РОССИЯ ПОДТВЕРЖДАЕТ ПОЛНУЮ ПРИВЕРЖЕННОСТЬ И ИСПОЛНЕНИЕ ДОБРОВОЛЬНЫХ УРОВНЕЙ СОКРАЩЕНИЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ — НОВАК
Новость дополняется