МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Нефтяные компании в апреле получили из российского бюджета выплаты по топливному демпферу в размере 107,2 миллиарда рублей, при этом в апреле годом ранее было 450,3 миллиарда, свидетельствуют данные Минфина. Россия сократила трубопроводные поставки нефти в ЕС более чем на две трети

В марте выплаты нефтяникам по этой статье составляли 96,7 миллиарда рублей, в феврале — 108,7 миллиарда, в январе они были самыми маленькими в этом году — 47,9 миллиарда рублей.

С апреля вступила в силу корректировка параметров демпфирующего механизма, призванного сдерживать внутренние цены на топливо. Цена экспортной альтернативы в формуле демпфера для бензина рассчитывалась с учетом понижательного коэффициента, равного дисконту на Urals относительно Brent. Согласно закону, эта разница ограничена с апреля до конца 2025 года 25 долларами. А для дизельного топлива с апреля до конца 2023 года в расчет экспортной цены в формуле демпфера вводится дисконт в 10 долларов.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов 28 апреля сообщил, что ведомство планирует "донастроить" топливный демпфер с июля текущего года, чтобы сэкономить для казны 30 миллиардов рублей в месяц. Корректировка не должна привести к неконтролируемому росту цен на топливо на внутреннем рынке РФ, также заявил он.

Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизельного топлива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж топлива.