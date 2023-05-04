МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть показывают разнонаправленную динамику в четверг днем после роста ранее утром, инвесторы продолжают оценивать очередное повышение учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США и сигналы регулятора о дальнейшей денежно-кредитной политике, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Российский рынок акций умеренно растет в ходе торгов четверга

По состоянию на 14.40 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,21%, до 72,48 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — снижается на 0,03%, до 68,58 долларов. Ранее утром цены на обе марки росли на 0,82% и 0,58% соответственно.

"Цены на нефть восстановились после того, как ФРС сигнализировала о паузе в повышении ставок, устранив некоторые препятствия для роста. Цены упали на этой неделе на опасениях рецессии, вызванных слабыми экономическими данными из Китая и США и риском дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Комментарии ФРС, по крайней мере, ослабили последнее опасение", — сказал агентству Блумберг аналитик по сырьевым товарам Commerzbank AG во Франкфурте Карстен Фритч (Carsten Fritsch).

В среду вечером ФРС по итогам заседания ожидаемо повысил учетную ставку на 0,25 процентных пункта, до 5-5,25%. Тем не менее, глава регулятора Джером Пауэлл заявил, что Федрезерв, вероятно, не станет продолжать ужесточение кредитно-денежной политики, что несколько снизило опасения инвесторов о возможном наступлении рецессии, вызванной длительным циклом повышения учетных ставок мировыми центробанками.

Теперь нефтяной рынок ожидает решения по учетной ставке Европейского центрального банка, которое он опубликует в 15.15 мск. Аналитики также прогнозируют повышение на 0,25 процентного пункта, до 3,75%.