МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером растут после падения в течение последних трех дней, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.44 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 0,47% — до 72,67 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 0,16%, до 68,71 доллара.

За предыдущие три дня стоимость нефти марки Brent упала на 9,27%, марки WTI — на 11,02%. При этом в среду стоимость Brent упала до рекордно минимального значения с 20 марта, а марки WTI — с 31 марта.

Падению цен на нефть способствовали усилившиеся опасения по поводу снижения спроса на "черное золото". Так, в начале недели была опубликована статистика из Китая — одного из крупнейших импортеров и потребителей нефти. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая опустился ниже нейтральной отметки — до 49,2 пункта с 51,9 пункта в марте, а в непроизводственном секторе — до 56,4 пункта с 58,2 пункта месяцем ранее.

Также рынки оценивали вероятность возникновения рецессии на фоне дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками. Так, в среду вечером ФРС США по итогам заседания повысил учетную ставку на 0,25 процентных пункта, до 5-5,25%. А в четверг днем ЕЦБ повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 3,75% с 3,5% годовых.

"Похоже, что опасения по поводу рецессии являются драйвером номер один для нефтяных трейдеров", — приводит портал MarketWatch мнение главного аналитика CompareBroker.io. Джамиля Ахмада (Jameel Ahmad).