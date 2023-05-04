МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco понизила июньские отпускные цены на нефть для покупателей из Азии из-за ослабления энергетического рынка, сообщает агентство Рейтер со ссылкой источники.

"Саудовская Аравия, ведущий мировой экспортер нефти, впервые за четыре месяца снизила цену на свою июньскую нефть для азиатских покупателей после резкого падения маржи нефтепереработки", — пишет агентство.

Стоимость марки Arab Light для покупателей из Азии понижена на 0,25 доллара за баррель. Таким образом, она будет на 2,55 доллара за баррель превышать цену корзины сортов Oman/Dubai. При этом рынки ожидали снижения стоимости нефти марки Arab Light на 0,4 доллара.

Для северо-западной части Европы для нефти сортов Light, Extra Light Medium цены были повышены на 1,1 доллара, а стоимость сорта Heavy — на 1,8 доллара. Для Средиземноморья динамика цен совпала с ценами для северо-западной Европы. Таким образом, Arab Light с поставкой в июне для северо-западной Европы продается на 2,1 доллара дороже ICE Brent, а для Средиземноморья — дороже на 1,9 доллара к стоимости ICE Brent. При этом цены для потребителей из США на июнь по отношению к маю изменились только на марку Arab Light — стоимость понижена на 0,5 доллара, продается с премией в 6,25 доллара по отношению к ASCI.

Saudi Aramco — национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки. Штат превышает 70 тысяч человек.