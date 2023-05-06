На нефтеперерабатывающем завода Shell под Хьюстоном произошел пожар, есть пострадавшие
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ВАШИНГТОН, 6 мая — ПРАЙМ. Мощный пожар охватил в пятницу днем одно из нефтеперерабатывающих предприятий энергетического гиганта Shell неподалеку от американского города Хьюстон (штат Техас), сообщает местный телеканал KHOU 11.
По его информации, пожар начался около 14.54 по местному времени. Сообщается о двоих пострадавших. К настоящему времени все сотрудники предприятия эвакуированы.
Что именно послужило причиной пожара, не уточняется. На фотографиях, опубликованных в соцсетях, видно, как над НПЗ поднимается густое облако черного дыма.
Согласно данным агентства BNO News, которое также публикует кадры очевидцев, возгоранию на нефтеперерабатывающем заводе предшествовал мощный взрыв.
https://1prime.ru/oil/20230506/840543106.html
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