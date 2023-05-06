ВАШИНГТОН, 6 мая — ПРАЙМ. Мощный пожар охватил в пятницу днем одно из нефтеперерабатывающих предприятий энергетического гиганта Shell неподалеку от американского города Хьюстон (штат Техас), сообщает местный телеканал KHOU 11. В Краснодарском крае произошел пожар на НПЗ

По его информации, пожар начался около 14.54 по местному времени. Сообщается о двоих пострадавших. К настоящему времени все сотрудники предприятия эвакуированы.

Что именно послужило причиной пожара, не уточняется. На фотографиях, опубликованных в соцсетях, видно, как над НПЗ поднимается густое облако черного дыма.

Согласно данным агентства BNO News, которое также публикует кадры очевидцев, возгоранию на нефтеперерабатывающем заводе предшествовал мощный взрыв.