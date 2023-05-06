МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Нефть марки Brent и Urals до конца этого года подорожает примерно на 10 долларов за баррель, заявил агентству РИА Новости первый замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов. Запад нашел дыру, куда утекает российская нефть

"Нефть торгуется фьючерсами на несколько месяцев вперед, летом энергия становится дешевле, нет отопления, и всегда нефть и газ идут в рост с начала отопительного сезона", — пояснил он.

По мнению Абрамова, уже летом котировки начнут расти, к концу года они сбалансируются, и в целом рост может составить порядка 10 долларов за баррель. Так, нефть марки Brent может достичь уровня 85 долларов, добавил он.

Он полагает, что влияние оказывает развитие альтернативных источников энергии, в Китае активно развивается такой тип транспорта, как электромобили. Однако глобального влияния на рынок энергоресурсов они, все же, не оказывает, считает парламентарий.

Абрамов также предположил, что нынешнее снижение цен на нефть не скажется "на доходах российского бюджета, поскольку в документе заложена гораздо меньшая сумма". При этом Россия ставит перед собой задачу снижать зависимость от нефтегазовых доходов, отметил Абрамов.

Сейчас нефть Brent торгуется на уровне 76,75 долларов. За месяц она подешевела более, чем на 10%.